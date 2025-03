De ‘férias’, Vasco fará jogos-treino antes de estreia no Brasileirão

Eliminado no Campeonato Carioca pelo Flamengo, o Vasco entrará num período de ‘férias’ antes de seu próximo compromisso. Será no dia 30 de março, contra o Santos, pela rodada inaugural do Brasileirão, em São Januário. Ou seja, daqui 20 dias.

Tempo suficiente, então, para que o clube organize jogos-treino para evoluir tática, técnica e fisicamente. É o que garantiu o técnico Fábio Carille na coletiva pós-derrota por 2 a 1 para o arquirrival, no último sábado (8), que culminou com a eliminação do Vasco no Carioca.