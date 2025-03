Da chegada à saída: como Neymar curtiu as 6h de carnaval na Sapucaí

Depois de aproveitar folga no Rio, jogador do Santos foi desfalque na semifinal contra o Corinthians, pelo Campeonato Paulista / Crédito: Jogada 10

A presença de Neymar na Sapucaí, no Rio de Janeiro, na última segunda-feira (3), gerou grande debate uma semana depois, após a ausência do jogador do Santos na semifinal contra o Corinthians pelo Campeonato Paulista no último domingo (9), por conta de um desconforto. Após a vitória contra o Bragantino pelas quartas de final da competição, Neymar chegou a fazer uma publicação sobre como estava curtindo o carnaval, em Santos, fazendo recuperação e jogando baralho. No entanto, no dia seguinte, o camisa 10 do Peixe compareceu a Marquês de Sapucaí, onde ficou por 6h, de acordo com o Uol.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ele chegou acompanhado da namorada Bruna Biancardi, por volta das 23h, na segunda noite de desfiles das escolas do Rio de Janeiro. Assim, Neymar passou por dois camarotes, o Camarote Rio e o Nosso Camarote. Aliás, ainda segundo o site, ele chegou a furar a barreira de seguranças da Sapucaí e andou pela avenida que é destinada somente às pessoas que desfilam e trabalhadores com credencial, como cinegrafistas e fotógrafos.

Para o evento, Neymar convidou o zagueiro João Basso, o volante Tomás Rincón e o atacante Soteldo, além de seus ‘parças’ de fora do futebol. No local, encontrou outras amizades, como o levantador da Seleção Brasileira de Vôlei Bruninho. Por fim, o jogador deixou a Sapucaí por volta das 5h da manhã de terça-feira (4). Neymar desfalcou Santos No domingo (2), Neymar sentiu a coxa esquerda no confronto pelas quartas de final do Paulistão contra o Bragantino, e precisou ser substituído. Já na partida contra o Corinthians, pela semifinal da competição, a presença do jogador no banco causou espanto. Ele não entrou ao longo da partida e o Peixe perdeu por 2 a 1, sendo eliminado. Dessa forma, horas após o fim do confronto, o jogador se pronunciou nas redes sociais e afirmou que sentiu um desconforto apenas na quinta-feira (6) e foi reavaliado na manhã de domingo, antes do confronto, e sentiu novamente.