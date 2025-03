Corinthians ganha novo prazo para reforços antes do Brasileirão

Com período estendido pela CBF para atletas que participaram dos estaduais, o Timão pode contratar novos jogadores até o dia 11 de abril

A janela extra de transferências se iniciou nesta segunda-feira (10) e, portanto, o Corinthians pode voltar a olhar o mercado para novos reforços. Afinal, com o período estendido pela CBF, o Timão e outros clubes brasileiros têm até o dia 11 de abril para novas contratações, portanto, antes do início do Campeonato Brasileiro.

O novo prazo envolve apenas atletas que participaram dos estaduais. Assim, a entidade pretende beneficiar jogadores que ficam livres no mercado após participarem dos respectivos campeonatos por equipes que não possuem calendário no restante da temporada.