Com novos acordos de transmissão, CazéTV renova parceria para oferta esportiva em 2025

Canal terá várias transmissões em 2025; Transmissão do Campeonato Paulista neste ano bateu recorde de audiência / Crédito: Jogada 10

A CazéTV terá ainda mais transmissões em 2025. Dessa forma, a plataforma digital renovou a sua parceria com a Samsung Tv Plus, serviço de streaming gratuito da Samsung. Nesta temporada, a CazéTV terá vários campeonatos com direito de transmissão, como a Supercopa Italiana, Europa League, Bundesliga, Libertadores Feminina, Kings League e diversos torneios da FIFA, incluindo a Copa do Mundo de Futebol de Praia, Sub-20 Masculina e Sub-17 Feminina.

Além disso, o canal também terá conteúdos exclusivos, como os melhores momentos das partidas da Libertadores masculina e outras competições da Conmebol, com debates interativos e um time que inclui Casimiro, Luisinho, Carol Barcelos, Djalminha, Day Natale, Ju Cabral, Papi Coisa Linda, entre outros.

CazéTV segue reforçando equipe Com as transmissões crescendo, o canal também, a CazéTV segue trazendo jornalistas de peso para a equipe. Dessa forma, na última semana, Gabriel Simões, que ficou 13 anos na TNT Sports, anunciou que seu novo desafio na carreira é no canal. Vale ressaltar, aliás, que outros dois jornalistas deixaram a TNT a caminho da CazéTV, como o narrador Luís Felipe Freitas e Guilherme Beltrão Transmissão do Paulista A CazéTV atingiu um pico superior a dois milhões de espectadores simultâneos com a última rodada da fase classificatória do Campeonato Paulista. Os duelos decisivos da fase de grupo ocorreram conjuntamente às 18h30 do último domingo, 23, e o canal exibiu dois compromissos.

O canal transmitiu gratuitamente Guarani x Corinthians e Santos x Inter de Limeira – responsável pela maior audiência da noite. Os números da plataforma, especialmente em conteúdos relacionados a Neymar, renderam inclusive um contrato exclusivo com a Conmebol para conteúdos dos torneios continentais da temporada. Só para se ter uma ideia, o gol olímpico de Neymar, na vitória por 3 a 0 sobre a Inter de Limeira, atingiu cerca de 19,5 milhões de visualizações no Instagram do canal. Foram quase 13 milhões de views em outros cinco conteúdos relacionados ao camisa 10 do Santos só na noite de domingo. O primeiro recorde do canal em audiência ocorreu na reestreia de Neymar pelo Santos, no empate em 1 a 1 com o Botafogo-SP. A plataforma atingiu pico de 3,7 milhões de aparelhos simultâneos naquela ocasião, enquanto a exibição completa do vídeo ultrapassou a marca de 12,5 milhões de visualizações.