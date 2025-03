Bruno Henrique desfalca Flamengo no primeiro jogo da final do Carioca

Com um problema na posterior da coxa direita, Bruno Henrique desfalca o Flamengo no primeiro jogo da final do Carioca. Assim, o atacante realizou exame no último domingo (9), com Fernando Sassaki, chefe médico do futebol, e dificilmente terá condições de atuar também na segunda partida contra o Fluminense. A informação é do portal “ge”.

Vale lembrar que o jogador é um dos destaques do Rubro-Negro na temporada, com cinco, sendo um delas no triunfo por 2 a 1 sobre o Vasco, no último sábado (8), no Maracanã.