Botafogo acerta venda de Fabiano para o Karpaty Lviv, da Ucrânia

Na última temporada, atleta esteve presente em apenas três jogos, com 70 minutos no total, e agora atuará no futebol ucraniano, em definitivo

O Botafogo acertou a transferência do atacante Fabiano para o futebol ucraniano. Nesse sentido, o jovem, de 18 anos, irá defender as cores do Karpaty Lviv, contudo o Alvinegro irá manter parte dos direitos econômicos para vendas futuras. A informação é do “Canal do TF”.

Na última temporada, o atleta fez parte do elenco que conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, entretanto não teve muitas chances sob o comando do então técnico Artur Jorge.