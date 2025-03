Arrascaeta faz tatuagem do número 10 após semana especial no Flamengo

Com mais de 300 jogos e muitos títulos na conta, uruguaio eterniza novo número antes da decisão do Campeonato Carioca contra o Fluminense

Depois de uma semana especial no Flamengo, Arrascaeta tatuou o número 10. Afinal, o clube homenageou o uruguaio pelos 300 jogos com uma camisa, enquanto a torcida apresentou um mosaico 3D na semifinal do Campeonato Carioca, diante do Vasco, no Maracanã.

Vale lembrar que o meio-campista ficou com o número depois da saída de Gabigol, que acertou com o Cruzeiro. Além disso, ele ganhou duas bandeiras dos rubro-negros com uma referência a ele e a Zico.