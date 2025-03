Árbitro de Cerro Porteño x Palmeiras é suspenso pela Conmebol após caso de racismo contra Luighi

A entidade máxima do futebol sul-americano também aplicou punições, desde financeiras às de conscientização, ao clube paraguaio / Crédito: Jogada 10

A Conmebol aplicou sanções ao Cerro Porteño e ao árbitro Augusto Menendez pelo caso de racismo envolvendo o atacante Luighi, do Palmeiras, pela Libertadores Sub-20. Em comunicado divulgado no último domingo, 9, a entidade máxima do futebol sul-americano confirmou a suspensão do peruano pelos próximos dois jogos, visto que o atacante havia relatado o caso ao profissional assim que ocorrido. “Falei com ele [árbitro]. Falei ‘me chamaram de macaco’, aí ele só pediu para eu sair de campo. Parecia que não ligava para o que aconteceu. […] Também fui aos policiais que estava do lado da nossa torcida e os do lado do gol, mas, infelizmente, não fizeram nada”, relatou Luighi.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As sanções acontecem depois que um torcedor imitou um macaco na direção do atacante já nos minutos finais da vitória brasileira, por 3 a 0. O jovem ainda sofreu uma cusparada no momento em que deixava o gramado do Estádio Gunther Vogel no Paraguai,, instantes antes de cair no choro no banco de reservas.

Punições ao Cerro Porteño Além da multa financeira, no valor de 50 mil dólares (cerca de R$ 288 mil) a serem pagos no prazo de 30 dias a partir da notificação, o clube paraguaio também terá que concluir sua participação na Libertadores Sub-20 com os portões fechados. A Conmebol ainda determinou que o Cerro publique “uma campanha de comunicação de conscientização contra o racismo” nas redes sociais. As punições ainda cabem recurso. Nota da Conmebol “1. IMPOR ao CLUB CERRO PORTEÑO, pela infração dos artigos 12.2 literal j) e 15.2 do Código Disciplinar da CONMEBOL, de acordo com o artigo 15.4 do mesmo corpo legal, as seguintes sanções:

1.1 MULTA de USD 50.000 (CINQUENTA MIL DÓLARES ESTADUNIDENSES). O valor acima mencionado deverá ser pago no prazo de trinta (30) dias corridos a partir do dia seguinte da notificação da presente decisão, na conta da CONMEBOL indicada no final desta decisão. 1.2 PUBLICAR nas redes sociais oficiais do CLUB CERRO PORTEÑO uma campanha comunicacional para conscientização contra o racismo. Isso durante a vigência da CONMEBOL Libertadores Sub-20 Edição 2025, da qual deverão participar todos os jogadores do Club Cerro Porteño Sub-20. A Gerência de Comunicações da CONMEBOL deverá aprovar a postagem previamente. 2. PROIBIR o acesso do público às partidas em que o CLUB CERRO PORTEÑO participe na CONMEBOL Libertadores Sub-20 Edição 2025. Consequentemente, somente e exclusivamente os membros das delegações e diretores dos Clubes terão acesso ao estádio nas partidas em que o CLUB CERRO PORTEÑO participar.

3. ADVERTIR EXPRESSAMENTE ao CLUB CERRO PORTEÑO. Em caso de reincidência na infração da disciplina esportiva de natureza igual ou similar à que deu origem ao presente processo, a Comissão Disciplinar da CONMEBOL aplicará o disposto no artigo 27 do Código Disciplinar da CONMEBOL. As consequências que possam derivar do mesmo”, dizia um trecho. Palmeiras pede mais rigor O Alviverde discordou veementemente das sanções aplicadas pela Conmebol – as quais o clube julga como “extremamente brandas” – e acusou a entidade de conivência com o racismo. A equipe subiu o tom na cobrança por punições mais firmes no combate ao racismo no futebol sul-americano.