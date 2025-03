Apresentador volta a criticar Neymar por ausência em eliminação do Santos

Craque ficou apenas no banco no embate com o Corinthians pela semifinal do Paulistão por um edema muscular na coxa esquerda

Anteriormente, Neto já havia condenado Neymar em outra atração da emissora, o “Apito Final”. O ex-jogador desaprovou a decisão do craque de ir aproveitar o Carnaval, mesmo em período de recesso, por ter conhecimento do seu problema muscular.

A ausência de Neymar no jogo mais decisivo para o Santos até aqui na temporada fez Neto voltar a criticar o craque. O ex-jogador mostrou um retrospecto das causas que impediram o camisa 10 do Peixe de entrar em campo nos últimos dez anos. Neste período, as justificativas eram de que o astro estava machucado ou suspenso. Entretanto, na arte apresentada no programa “Os Donos da Bola”, da Band, tais situações ocorreram próximas ao aniversário da irmã do atacante, do Carnaval e do Réveillon.

Tal cenário tornou-se pauta depois que Neymar foi desfalque no confronto entre Santos e Corinthians pela semifinal do Campeonato Paulista, no último domingo (9). Na oportunidade, o Alvinegro Praiano foi eliminado do torneio após a derrota por 2 a 1. A explicação para a ausência do astro foi a inexistência de condições para entrar em campo pelo edema muscular na coxa esquerda, o qual ele sofreu no compromisso anterior diante do Bragantino.

Entenda a polêmica envolvendo Neymar

Neymar até participou do aquecimento com seus companheiros na Neo Química Arena, mas já havia uma definição de que não jogaria. Na saída do estádio, ele também não conversou com a imprensa. Posteriormente, o camisa 10 do Peixe até rebateu críticas de um influenciador e torcedor santista depois da eliminação.