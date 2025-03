Após conversas esfriarem, Payet se aproxima de despedida do Vasco

Nesta nova temporada, o Vasco tinha interesse de contar com Dimitri Payet por pelo menos até o fim de 2025. No entanto, as conversas para uma possível extensão do contrato esfriaram. Assim, a tendência é que o camisa 10, que tem contrato até 5 de maio com salário de aproximadamente R$ 1,5 milhões, se aproxima de uma despedida do clube carioca. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o objetivo inicial era oxigenar o fluxo de caixa e buscar soluções para a renovação. Internamente, o jogador é considerado uma referência técnica do elenco.