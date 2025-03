West Ham x Newcastle: onde assistir, escalações e arbitragem

Na partida que encerra a 28ª rodada da Premier League, West Ham e Newcastle medem forças nesta segunda-feira (10), às 17h (de Brasília), no Olímpico de Londres. As duas equipes seguem no meio da tabela, porém os visitantes ainda sonham com uma vaga nas competições continentais na próxima temporada.

Afinal, os Magpies somam 44 pontos (9º), três a menos que o Manchester City, que atualmente ocupa a quinta colocação e com a diferença de cinco para o Chelsea, que está no G4. Os donos da casa, por sua vez, têm 33 pontos e estão bem distantes da zona de rebaixamento (16º), entretanto esperam encerrar de forma digna a competição.