Serna celebra vaga e projeta Fla-Flu na final do Carioca: ‘Temos que estar à altura’

Atleta analisa postura do Tricolor no empate com o Volta Redonda e cita preparação para os dois clássicos com o Flamengo na final do Carioca / Crédito: Jogada 10

Com o empate, sem gols, com o Volta Redonda, o Fluminense garantiu a vaga na final do Campeonato Carioca. Assim, o Tricolor terá pela frente duas partidas que prometem muita emoção contra o Flamengo. Na saída de campo, Kevin Serna explicou a postura da equipe no Raulino de Oliveira e projetou o Fla-Flu da decisão. “Sabíamos que tínhamos o resultado a nosso favor. Buscamos as chances, mas não aconteceram, mas agora vamos pensar no que vem pela frente. Sabemos que vai ser um grande jogo, uma grande final, é um grande rival. E, bom, vamos descansar e nos preparar para o que vem. Sabemos que temos que estar à altura e vamos fazer uma grande final”, disse.

Em campo, o jogador até teve chance de marcar, porém não teve pontaria e viu o adversário salvar em cima da linha. No primeiro lance, esbanjou velocidade ao arrancar, deixar o adversário para trás e chutar para fora. Na sequência, viu a bola ficar viva na área adversária e tentou a finalização. No entanto, a defesa do Voltaço afastou o perigo.