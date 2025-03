Saiba quantos milhões Memphis Depay receberá se Corinthians for campeão paulista

Com a assistência para gol de Yuri Alberto neste domingo, holandês está, ainda, a apenas mais uma participação em gol de embolsar R$ 1,5 milhão

A classificação do Corinthians para a final do Campeonato Paulista ao derrotar por 2 a 1 o Santos na noite deste domingo (9), na Neo Química Arena, aproximou Memphis Depay de uma premiação bastante relevante.

Isso porque uma cláusula do contrato entre clube e jogador, firmado em setembro do ano passado, assegura ao holandês pouco mais de R$ 4,7 milhões em caso de título do Timão.