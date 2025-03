Roberto Assaf: Flamengo tira Vasco da final e encara Fla-Flu

O Flamengo derrotou o Vasco por 2 a 1, de virada, neste sábado (9/3). Assim, enfrenta o Fluminense na decisão do Estadual. É fato, no entanto, que o time da Gávea acaba vencendo porque, apesar de muitas carências, os adversários são invariavelmente mais frágeis. Parece que o Vasco – é papo para psicólogos – tem medo do Flamengo. O Fluminense será, por ora, o grande teste da temporada, pois está formando uma boa equipe, e costuma encarar o rival sem receio algum. O Flamengo não empolga. Muitos defeitos.

Flamengo e Vasco fizeram um primeiro tempo equilibrado, embora o Rubro-Negro tenha apresentado maior posse de bola, o que nem sempre representa superioridade. O time de São Januário, ao contrário do que mostrou na Taça Guanabara, e até porque precisava ganhar, esqueceu novamente a covardia, a exemplo do duelo passado, e jogou melhor até abrir o placar, aos 21 minutos, quando a defesa adversária falhou e Nuno Moreira chutou livre, sem chance para Rossi: 1 a 0. Na realidade, se o Vasco mantém a pegada, deixaria o Flamengo em palpos de aranha, mas preferiu a cautela, levando- em conta o tempo que ainda tinha para ampliar, e acabou tomando o gol de empate, Arrascaeta concluiu, a bola desviou na zaga e sobrou para Bruno Henrique completar, livre, na saída de Léo Jardim: 1 a 1.

Os rivais não substituíram no intervalo, e a partida permaneceu indefinida, pois os erros de passes, de ambos os lados, mantinham a disputa entre as intermediárias. O que mais irritava era o deserto de idéias. Aos 17 minutos, ocorreu o punhado de mudanças, duas no Vasco e três no Flamengo, o que poderia trazer novidades. Aos 32, Plata desperdiçou grande oportunidade, mas Luiz Araújo, na sequência, driblou Hugo Moura e acertou o canto esquerdo de Léo Jardim: 2 a 1. O Vasco desapareceu. E o Rubro-Negro, todo quebrado, chegou ao fim.

A propósito, quem viu Nottingham Forest 1 x 0 Manchester City, na manhã deste sábado, fica perguntando o que farão os clubes brasileiros no Mundial de junho nos EUA. Pegar a premiação já é um negócio da China.

