Palmeiras acusa Conmebol de ‘conivência’ com atos racistas

O Palmeiras criticou as medidas determinadas pela Conmebol contra o Cerro Porteño como punição pelas ofensas racistas ao jogador Luighi. O caso ocorreu no jogo do dia 6/3 no Paraguai.

A Conmebol determinou o pagamento de uma multa de 50 mil dólares (R$ 289 mil) e proibiu a presença de torcedores nos próximos jogos do Cerro ao longo da Libertadores Sub-20. Além disso, exigiu a publicação de uma campanha de conscientização contra o racismo nas redes sociais oficiais do clube paraguaio.