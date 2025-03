Gil critica arbitragem em eliminação do Santos: ‘Tem que ter mais culhão’

Zagueiro se revolta com a falta de critério nas partidas do Paulistão e questiona a expulsão de Zé Ivaldo na derrota para o Corinthians

O zagueiro Gil se revoltou com a arbitragem após a derrota do Santos para o Corinthians por 2 a 1 , que culminou na eliminação do Peixe na semifinal do Paulistão. Segundo o atleta, o árbitro precisa ter critério na competição.

Agora, com a eliminação no Estadual, o Santos de Gil volta a campo no dia 16 de março, pelo Campeonato Brasileiro. O primeiro confronto do Peixe após o acesso será contra o Vasco, às 18h30 (de Brasília), no Estádio de São Januário.

