Garro decide, Corinthians bate Santos com Neymar no banco e é o primeiro finalista do Paulistão

Timão conta com apoio da Fiel em Itaquera para fazer 2 a 1 no Peixe e avançar à decisão; adversário será conhecido nesta segunda / Crédito: Jogada 10

O Corinthians é o primeiro finalista do Paulistão-2025. Neste domingo (9), na Neo Química Arena, o Timão contou com o apoio da Fiel torcida para derrotar por 2 a 1 o Santos e garantir presença na decisão do Estadual. – a outra semifinal será entre Palmeiras e São Paulo nesta segunda, no Allianz Parque. Neymar, que ficou no banco durante o jogo por conta de dores em uma das coxas, viu Yuri Alberto abrir o placar para os donos da casa e Tiquinho deixar tudo igual ainda na primeira etapa. Mas Garro, na etapa final, fez um golaço que assegurou o triunfo e a vaga do Timão na final.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Corinthians perde agressividade e cede empate Preservado devido a dores na coxa direita, Neymar fez falta ao Santos no começo da partida. Isso porque o Corinthians tomou a iniciativa das ações e conseguiu balançar a rede logo aos 13 minutos. Em jogada de escanteio, Garro e Memphis confundiram a retaguarda santista. Assim, o holandês cruzou para Yuri Alberto marcar. A partir daí, o Timão decidiu controlar a partida sem a posse de bola, não permitindo aproximação do rival. Mas a falta de agressividade, em especial com Garro e Carrillo, pouco participativos, custou caro. Aos 38′ , o Peixe se beneficou da pouca pegada corintiana na bola aérea para empatar com Tiquinho, que superou Martínez de cabeça após cobrança de escanteio. O Corinthians e não houve um só chute após o gol de Yuri