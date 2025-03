Fluminense empata com o Volta Redonda e garante vaga na final do Carioca

Depois da goleada por 4 a 0 no jogo de ida, Tricolor fica no 0 a 0, no Raulino de Oliveira, e medirá forças com o Flamengo na decisão

Com uma grande vantagem, o Fluminense empatou com o Volta Redonda por 0 a 0, no Raulino de Oliveira, e garantiu a vaga na final do Campeonato Carioca. Vale lembrar que o Tricolor goleou por 4 a 0 no jogo de ida, no Maracanã, e por causa do resultado agregado volta à decisão do Estadual, algo que não acontece desde 2023.

Na outra chave, o Flamengo bateu o Vasco duas vezes consecutivas e também garantiu a vaga na decisão do Campeonato Carioca. Nesse sentido, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) divulgou as datas das finais. O primeiro jogo acontece na quarta-feira, dia 12 de março. A segunda partida, por sua vez, será no sábado, dia 15 de março, ou domingo, dia 16 de março.