Flamengo avança para a semifinal da Supercopa do Brasil feminina

Com dois gols de Cristiane e um de Jucinara, Rubro-Negras fez 3 a 1 no Real Brasil, no DF, e vai pegar o São Paulo / Crédito: Jogada 10

Em jogo pelas quartas de final da Copa do Brasil feminina, neste domingo, 9/3, o Flamengo venceu o Real Brasília por 3 a 1. Com isso, está na semifinal da competição. O duelo no Bezerrão, em Brasília, mostrou o time carioca bem superior diante de um rival reformulado e que não tinha feito nenhum jogo em 2025. Jucinara, Cristiane e Laysa fizeram os gols das Rubro-Negras. Baião, de pênalti, descontou. O rival do Flamengo na semifinal é o São Paulo, que na sexta-feira eliminou o Sport com goleada: 4 a 0. O jogo será nesta quarta-feira, mas em São Paulo. A Supercopa do Brasil está em sua quarta edição e em todas as outras o Corinthians foi o campeão. Inclusive, em 2023, venceu o Flamengo na decisão. Como venceu o Grêmio neste domingo, as corintianas seguem em busca do tetra. Assim, as Brabas farão a outra semifinal contra o Cruzeiro, também na quarta-feira.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Como foi a vitória do Flamengo Hexacampeão brasiliense, mas com um time reformulado e fazendo o primeiro jogo no ano, era nítido que faltava ritmo às jogadoras do Real Brasílioa. Assim, o Flamengo foi impondo seu jogo, Laysa quase abriu o placar. Mas a goleira Camila abafou bem. Contudo o gol saiu, aos 28 minutos. O Fla teve uma falta pela direita. Jucinara cobrou no canto esquerdo da goleira Camila, que chegou um pouco atrasada. Aos 36, Gláucia iniciou um ataque do Flamengo e tocou para Djeni, que entrou na área e chutou para defesa parcial de Camila. A sobra ficou com a veterana Cristiane, que mandou para a rede, ampliando para 2 a 0.