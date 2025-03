Ex-Fluminense marca, mas Bournemouth cede empate ao Tottenham

O Tottenham tirou um empate da cartola neste domingo, 9/3, em jogo pela 28ª rodada do Campeonato Inglês. Em casa, no Tottenham Hotspur Stadium, diante do Bournemouth, o time da casa não só abriu 2 a 0 com Tavernier o ex-Fluminense e Evanílson. Também desperdiçou pelo menos quatro chances claras. Porém, o time londrino voltou ao jogo com um gol quase espírita de Pape Sarr. E enfim chegou ao 2 a 2 com Son cobrando pênalti. Um empate que caiu do céu.

O Totteham que vai mal na temporada, vai aos 34 pontos, em 13º lugar e muito mais focado nas oitavas de fin al da LIga Europa, já que na Premier League o que pode fazer é escapar do rebaixamento. Já o Bournemouth vai bem melhor, com 44 pontos, em oitavo lugar.