Corinthians x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, 15h

Neste domingo, 9/3, Corinthians e Santos decidem, quem será um dos finalistas do Campeonato Paulista. As equipes se enfrentam às 18h30, de Brasília, na Neo Química Arena, pela semifinal do Estadual. O Timão, dono da melhor campanha geral da competição, chega após bater o Mirassol por 2 a 0 nas quartas de final. Já o Peixe, impulsionado com o talento de Neymar, eliminou o RB Bragantino pelo mesmo placar, na Vila Belmiro e agora tenta chegar na decisão como fez no ano passado. Este jogo terá uma supercobertura da Voz do Esporte, que inicia o esquenta bem antes, às 17h , com o comando de Christian Rafael, que também narra este jogão.