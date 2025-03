Caixinha explica Neymar no banco: ‘Apresentou um desconforto’

Treinador foi criticado por não utilizar o camisa 10 do Peixe na derrota para o Corinthians, por 2 a 1, pela semifinal do Campeonato Paulista

“O Neymar apresentou um desconforto e nós achamos que seria importante ele não participar do jogo. É apenas um desconforto, mas não pôde ter participação. Foi um pedido meu (estar no banco) e ele aceitou claramente por estar com o grupo, mesmo sabendo que não poderia participar, porque é um jogador diferenciado, iluminado, que tem uma energia fantástica e hoje sofreu muito por não poder participar do jogo”, disse o técnico.

Sob o comando de Pedro Caixinha, o Santos perdeu para o Corinthians, por 2 a 1, na semifinal do Campeonato Paulista e encerrou sua participação no torneio. A torcida criticou o técnico por deixar Neymar no banco, mas justificou a escolha dizendo que o atleta apresentou desconforto.

“A única coisa que foi pensada é que o jogador tinha um desconforto e com desconforto não iria arriscar o jogador. Quando o jogador sente algo e pode lesionar, não vou arriscar nesse sentido. Precisa conversar diretamente com o jogador. Vamos fazer de tudo para o Neymar não se lesionar. Não vamos fazer caso. Sentiu um desconfortou e não estava em condições de dar o seu melhor”, comentou.

Análise do jogo

Apesar da derrota e eliminação do Santos, Caixinha viu alguns pontos positivos no desempenho do time. Segundo o treinador, a equipe mostrou ‘identidade competitiva’ e destacou que o Peixe ‘vai continuar a crescer.

“Fizemos um grande primeiro tempo. No segundo, depois do 2 a 1, a equipe voltou a dar uma resposta positiva. Era muito difícil chegar na área. Há de reforçar o que essa equipe tentou fazer que foi precisamente há 25 dias que chegamos com esse mesmo Corinthians em circunstâncias bem diferentes. Hoje, mostramos identidade competitiva, querendo jogar o nosso jogo. Estamos tristes, porque queríamos disputar a final. Essa equipe vai continuar a crescer. Bem como todos”, analisou.

Agora, com a eliminação no Estadual, o Santos de Caixinha volta a campo no dia 16 de março, pelo Campeonato Brasileiro. O primeiro confronto do Peixe após o acesso será contra o Vasco, às 18h30 (de Brasília), no Estádio de São Januário.