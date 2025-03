Queda de painel publicitário fere bandeirinha, que é levado para hospital em Portugal; confira

Um painel publicitário caiu no gramado no instante em que jogadores de Penafiel e Alverca se cumprimentavam antes da partida válida pela segunda divisão do futebol de Portugal. O assistente de arbitragem Hugo Marques se feriu ao sofrer o impacto do material na cabeça e recebeu pronto atendimento. Mas, por protocolo, precisou ser levado para o hospital.

Segundo comunicado da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o profissional já recebeu alta hospitalar. Hugo Marques foi atingido por um painel publicitário, o que levou ao atraso da partida em Penafiel. As melhoras, Hugo