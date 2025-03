PSG vence o Rennes e abre 16 pontos de vantagem na liderança

PSG faz 4 a 1 em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Francês. Dembéle marca duas vezes no apagar das luzes / Crédito: Jogada 10

Doce rotina! O PSG venceu mais uma no Campeonato Francês e, portanto, deu mais um passo rumo ao quarto título seguido. Desta vez, o time comandado por Luis Enrique visitou o Rennes e aplicou 4 a 1, com gols de Barcola, Gonçalo Ramos e Dembélé (dois), enquanto Brassier descontou para os mandantes. Assim, o time de Paris segue invicto. Com o resultado, o Paris Saint-Germain, que começou com muitos reservas, segue disparado na liderança. O PSG soma 65 pontos em 25 jogos (são 34), 16 à frente do Olympique de Marselha, que ainda joga na rodada. O Rennes, por sua vez, está em 11º, com 29 pontos, com poucas chances de rebaixamento. Veja os duelos ao final da reportagem.

O PSG começou avassalador, abriu 1 a 0 aos 27 minutos, com Barcola e encerrou a primeira etapa com 79% de posse de bola, além de oito finalizações. Ficou barato, portanto. O Paris voltou do intervalo com a mesma intensidade e ampliou aos cinco, com Gonçalo Ramos. Entretanto, o Rennes, enfim, acordou para a partida. Inclusive, descontou três minutos depois, com Bressier.

O Rennes desperdiçou algumas oportunidades e passou a mandar na partida. Dessa forma, Luis Enrique promoveu as entradas de Dembélé, Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Vitinha e Hakimi. O PSG melhorou, deixando o jogo equilibrado e a tensão no ar. Os donos da casa tiveram mais chances, enquanto os visitantes respondiam em contra-ataques. Aos 42, Kvaratskhelia arrancou pela esquerda e deixou Dembéle na cara do gol, mas ele perdeu chance inacreditável. Três minutos mais tarde, porém, a dupla apareceu novamente. O georgiano correu pelo meio, serviu na medida para Hakimi, que apenas rolou para o francês ampliar. Artilheiro da Ligue 1 com 20 gols, ele transformou a vitória suada em goleada aos 47, quando recebeu na esquerda, driblou um marcador e balançou as redes em uma jogada típica de futsal. Cada vez mais perto do título, o PSG joga agora justamente contra o Olympique de Marselha, no domingo que vem (16), às 16h45. Nova vitória deixa o time da capital com uma mão e quatro dedos da outra na taça de campeão. Antes, porém, o Paris Saint-Germain visita o Liverpool, na terça (11), pela volta das oitavas de final da Champions. Os ingleses venceram a ida por 1 a 0. Já o Rennes visita o Lens no sábado (15), às 17h05.