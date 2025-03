Porto perde para o Braga e se distancia da luta pelo título do Português

Dragões perdem fora de casa por 1 a 0, gol de Ricardo Horta, e veem os bracarenses encostarem na tabela da competição / Crédito: Jogada 10

O Porto ficou mais distante da briga pelo título do Campeonato Português neste sábado (8), após perder para o Braga, fora de casa, por 1 a 0. O único gol da partida, válida pela 25ª rodada, foi marcado por Ricardo Horta, ainda no primeiro tempo. O resultado mantém o Porto com 50 pontos, em terceiro, agora empatado com o próprio Braga, que está em quarto. A liderança está com Sporting e Benfica, ambos com 56.

