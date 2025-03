Pedro Severino segue em estado grave; veja o boletim médico

Relembre o caso

Pedro Severino se envolveu em um acidente de trânsito na manhã da última terça-feira (4), no km 127 da Rodovia Anhanguera, em Americana. O jovem estava no banco do passageiro no momento do choque contra a traseira de um caminhão e sofreu traumatismo craniano com a batida. Aguinaldo Romero Lago, de 57 anos, motorista particular que levava os jogadores do Bragantino de Ribeirão Preto para o Centro de Treinamento em Atibaia, afirmou à polícia que dormiu no volante.