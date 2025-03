Nottingham Forest marca no fim e vence City em briga direta no G4 do Inglês

Hudson-Odoi anota gol solitário do jogo aos 37 minutos do segundo tempo e consolida time de Nuno Espírito em terceiro na tabela, com 51 pontos

Com gol de Hudson-Odoi na reta final da partida, o Nottingham Forest derrotou por 1 a 0 o Manchester City neste sábado (8), em casa, pela 28ª rodada do Campeonato Inglês. Com o resultado no City Ground, o time do técnico Nuno Espírito Santo chega a 51 pontos e mantém a terceira colocação, deixando os comandados de Pep Guardiola em quarto, com 47 somados. Mas os Citizens ainda podem ser ultrapassados pelo Chelsea, que tem 46 e joga neste domingo diante do Leicester.

Bicampeão europeu no passado e, portanto, um dos adormecidos do futebol europeu, o Forest volta a campo no próximo sábado, quando visita o Ipswich às 12h (de Brasília), no Portman Road. No mesmo dia e horário, o City recebe o Brighton, em Manchester.