No Português, Benfica vence e não desgarra do líder Sporting

O Benfica segue na cola do líder Sporting na luta pelo título do Campeonato Português. Afinal, neste sábado, 8/3, jogando em seus domínios, o Estádio da Luz, venceu o Nacional da Madeira por 3 a 0. O jogo, válido pela 25ª rodada da competição, teve como autores dos gols Amdouni e Kokçu, de pênalti, no primeiro tempo; E Pavlidis, também de pênalti, na etapa final. Os benfiquistas, como também no jogo pela Champions contra o Barcelona, vieram com alguns reservas e um deles brilhou. O goleiro Samuel Santos defendeu um pênalti.

Com isso, o Benfica chega aos mesmos 56 pontos do Sporting, mas em segundo lugar pelos critérios de desempate. O Sporting jogará neste domingo fora de casa contra o Casa Pia. Vale lembrar que, ao fim desta rodada, o Benfica seguirá com um jogo a menos. Além disso, ainda haverá um Benfica x Sporting (dia 11/5), na casa benfiquista.