Kaio Jorge conta como foi sua reação às cobranças de Pedro Lourenço no Cruzeiro

Gestor da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço fez duras cobranças internas aos jogadores em razão da fraca performance no começo da temporada. Afinal, a Raposa sofreu uma eliminação precoce na semifinal do Campeonato Mineiro – Atlético e América começam, neste sábado (8), a decidir o Estadual. O atacante Kaio Jorge contou, na última sexta-feira (7), como foi sua reação diante das reclamações. De acordo com o camisa 19 da Raposa, Pedrinho agiu corretamente, visto que os resultados foram decepcionantes. O atacante, contudo, assegurou que o Cruzeiro apresenta evolução em sua minitemporada, com uma boa sequência de treinos.

"A forma que Pedrinho cobrou a gente foi a maneira correta, pois sabíamos que os resultados não vinham sendo positivos. Mas agora, com esses treinos, já dá para ver uma evolução com o professor Jardim. As coisas estão melhorando", afirmou.