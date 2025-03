Jogo do Barcelona é suspenso devido à morte do médico do clube

Elenco do time catalão ficou sabendo minutos antes do início da partida com o Osasuna e pediu para não entrar em campo

A partida do Barcelona contra o Osasuna, pelo Campeonato Espanhol, foi adiada por conta do falecimento do médico do clube blaugrana Carle Miñarro García, de 40 anos, ocorrido horas antes do prélio. Assim, a suspensão foi confirmada quando faltavam cerca de 15 minutos para o início do jogo, previsto para 17h (de Brasília).

Carles García começou a trabalhar no Barcelona em 2017, quando ingressou no clube à equipe do futsal. De acordo com o jornal “Mundo Deportivo”, o profissional juntou-se ao time principal de futebol nesta temporada.