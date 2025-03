Internacional se impõe na Arena do Grêmio e larga em vantagem na final do Gauchão

O próximo encontro entre os arquirrivais ocorre no domingo que vem, às 16h, no Beira-Rio e vale o título da competição

A casa é do Grêmio, mas a festa é colorada. O Internacional teve mais objetividade no clássico deste domingo, 8, e levou apenas três minutos para construir o triunfo por 2 a 0 diante do arquirrival em plena Arena. Sendo assim, chega com boa vantagem para decisão do próximo domingo, 15, no Beira-Rio.

O Grêmio precisará de uma virada histórica no Beira-Rio para manter o sonho do octa vivo de forma tranquila, ou seja, no tempo regulamentar. Contudo se superar o rival por dois gols de diferença, forçará a decisão do título estadual nos pênaltis.