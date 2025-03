Inter conquista vitória heroica de virada e abre vantagem no Italiano

Equipe de Milão sai perdendo por 2 a 0, mas vira para cima do Monza e vence mais uma no Calcio. Vantagem na liderança é de quatro pontos

A Inter de Milão conquistou uma grande vitória neste sábado (8), pela 28ª rodada do Campeonato Italiano. Atuando no Giuseppe Meazza, os Nerazzurri venceram, de virada, o Monza, por 3 a 2, e dispararam na liderança da competição. Arnautovic, Calhanoglu e Kyriakopoulos, contra, marcaram os gols do triunfo. Birindelli e Baldé descontaram para o time visitante.

O resultado faz o time de Milão chegar a 61 pontos e abrir quatro de vantagem para o Napoli, que joga neste domingo. O Monza segue na lanterna, com apenas 14, e está muito perto do rebaixamento à segunda divisão.