Grêmio x INternacional, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h15

A disputa pelo título do Campeonato Gaúcho, entre Grêmio e Internacional começa neste sábado (8/3), às 17h45 (de Brasília), na Arena. O Imortal planeja encaminhar o oitavo título consecutivo do torneio já neste duelo de ida da decisão do Estadual. Por outro lado, o Colorado pretende evitar que arquirrival repita seu feito inédito na história da competição. Ao mesmo tempo centralizará seus esforços para quebrar jejum de oito anos sem vencer o Gauchão. A Voz do Esporte transmite esta partida, com a sua Jornada Esportiva começando às 16h15. A narração está a cargo de Eduardo Rizzati.