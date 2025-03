Flamengo lança coleção de camisas de inverno: ‘Nós’

Flamengo e Braziline, empresa do segmento têxtil, lançaram uma coleção de uniformes de inverno para o Rubro-Negro. A coleção chama-se “Nós” e busca celebrar “os ensinamentos que atravessam gerações. Os nós que conectam o passado, o presente e o futuro”. As primeiras peças da coleção já podem ser encontradas nas lojas oficiais do clube.

A coleção de inverno do Flamengo é composta por 72 peças e tem como objetivo provocar uma reflexão sobre o ritmo acelerado do mundo moderno e a busca constante por respostas imediatas. Inspirada na valorização da sabedoria ancestral, a coleção se destaca por elementos que remetem a texturas da cestaria e artes indígenas, trazendo um olhar para as raízes culturais que moldam nossa sociedade.