Em entrevista, Chilavert rebate declarações de Leila Pereira

Após a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, pedir a exclusão do Cerro Porteño da Libertadores Sub-20 em virtude dos atos racistas contra Luighi, o ex-jogador paraguaio José Luis Chilavert se posicionou de maneira frontalmente contrária.

Na sua explanação, Chilavert chega a afirmar que os brasileiros “são os primeiros racistas e que discriminam”. Desse modo, ele entende que Leila Pereira não teria direito de fazer acusações ou exigências nesse sentido.

“Queria dizer a presidente do Palmeiras de que o exemplo deve vir do Brasil. São os que primeiro são racistas e que discriminam. Convido a perguntar a todos os estrangeiros quando vão ao Brasil. Os brasileiros podem te atacar, agredir e você não pode respondê-los. Se vitimizam”, disparou a polêmica figura de passagem marcante pela seleção do Paraguai.

Apesar das palavras em tom de confronto por parte de Chilavert, a postura do Cerro Porteño, diretamente envolvido no caso, se mostrou bem distinta. Não por acaso, o presidente do clube, Juan José Zapag, enviou uma carta endereçada a mandatária do Palmeiras em tom de pedido de desculpas.