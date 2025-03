Cuca vibra com goleada do Atlético, mas afirma que equipe vai manter cautela

O Atlético praticamente colocou a mão na taça ao aplicar uma goleada de 4 a 0 sobre o América, na primeira partida da semifinal do Campeonato Mineiro, neste sábado (08), no estádio do Mineirão. Lyanco fez dois gols, Rony também deixou sua marca, e o goleiro do Coelho marcou um contra. Assim, no seu retorno ao Galo, Cuca pode novamente conquistar o título.

Cuca, aliás, prefere manter os pés no chão, mesmo com a vantagem de três gols sobre o América. Agora, a partida de volta será no Independência, estádio do Coelho, no próximo sábado (15).