Com dois do Santos, Bolívia anuncia convocação

O treinador Óscar Villegas anunciou a lista de convocados para a Bolívia para os jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2026. Conta com dois jogadores do Santos: Marcelo Tórrez e Miguelito. Ao todo, a lista conta com 26 jogadores para as partidas contra o Peru (20, em Lima) e o Uruguai (25, em casa, em El Alto). Dos 26 nomes, 14 jogam fora da Bolívia, incluindo os dois santistas. As principais ausências são de Ervin Vaca e Henry Vaca, machucados. Além deles, Melgar, que muitos davam como certo, não entrou na lista por opção do treinador.

A Bolívia, no momento, ocupa a sétima posição, com 13 pontos. Se as Eliminatórias terminassem agora, os bolivianos estariam na zona de repescagem, já que os seis primeiros avançam diretamente, o sétimo vai para um playoff, e os três últimos estarão fora do Mundial diretamente. A Argentina lidera com 25 pontos. O Brasil é o 5º, com 18.