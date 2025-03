Carille refuta problema físico no Vasco e comemora ‘DM bem vazio’

O técnico Fábio Carille concedeu entrevista coletiva após a derrota do Vasco por 2 a 1 para o Flamengo , neste sábado (8), no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. Ele refutou que a parte física é o ponto fraco do Cruz-Maltino na temporada, inclusive elogiando seu elenco e enxergando lados positivos na temporada.

“Não tem como ser. O que a gente correu nos últimos jogos, contra Botafogo, próprio Flamengo no primeiro jogo. Tivemos o jogo no meio de semana da Copa do Brasil… Hoje, a parte física está legal. O que a gente precisa melhorar é organização, a parte técnica. Já entrando nesse assunto, infelizmente saímos, agora temos três semanas para trabalhar. Temos que adaptar esses jogadores que estão chegando, fazer jogos-treinos nesse período para que a gente inicie no dia 29 o Brasileiro melhor organizado e tecnicamente”, disse o comandante.