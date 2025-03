Bayern abre 2 a 0, mas perde em casa para o Bochum

Bayern tem início avassalador, mas se perde em campo após expulsão e cede o 3 a 2. Apesar de tropeço, equipe bávara segue com mão na taça / Crédito: Jogada 10

O Bayern de Munique conheceu apenas a sua segunda derrota no Campeonato Alemão neste sábado (8). Os bávaros abriram 2 a 0 com Raphael Guerreiro, mas cederam a virada, sobretudo, após o volante João Palhinha ser expulso no final do primeiro tempo. Medic, Sissoko e Bero marcaram para os visitantes. O Bochum não vencia o Bayern fora de casa desde 1991. Mesmo com o tropeço, o Bayern, comandado por Vincent Kompany, segue muitíssimo confortável na liderança e perto de mais um título alemão. A equipe de Munique tem 61 pontos e 19 vitórias em 25 partidas. Faltam nove duelos para o final da competição.

De quebra, o vice-líder Bayer Leverkusen também perdeu em casa (2 a 0 para o Werder Bremen) e está com 53 pontos. As equipes não se enfrentarão mais na competição, o que poderia ajudar o segundo colocado. O Bochum, por sua vez, está em 16º lugar, abrindo o Z3, com 20 pontos. O primeiro fora da zona de rebaixamento é o Saint Pauli, que tem 22 e já jogou na rodada.

O Bayern poupou muitos titulares, de olho em duelo contra o Leverkusen no meio de semana, mas pela Champions League. O goleiro Manuel Neuer, lesionado, deu lugar ao estreante Urbig, contratado em janeiro. Ainda assim, o time de Munique começou avassalador e abriu o placar aos 14, quando Gnabry invadiu a área, fez jogada individual, mas perdeu a bola e a viu sobrar para Raphael Guerreiro. Seis minutos mais tarde, Gnabry desperdiçou pênalti, cobrando na trave. Por outro lado, o português Guerreiro ampliou aos 29, de cabeça, aproveitando assistência de Muller, também de cabeça. Ali foi o último momento de sorriso do torcedor bávaro. Afinal, aos 31, Medic descontou, iniciando a reação após jogada de escanteio. O Bayern até balançou as redes novamente, mas Gnaby estava impedido. Portanto, gol anulado. Ainda no primeiro tempo, outro português chamou a atenção: João Palhinha, expulso aos 43. O Bayern não se encontrou no segundo tempo, mesmo lançando o restante do time titular, incluindo o artilheiro da Bundesliga Harry Kane, autor de 21 gols na competição. Aos seis, o Bochum chegou ao empate, com Sissoko aproveitando grande passe de Passlack. Pouco depois, os visitantes sacramentaram a virada com Bero invadindo a área.