Auxiliar vê bom jogo do Grêmio e discorda do placar: ‘Inter não foi tão superior’

Tricolor foi superado pelo arquirrival neste sábado, por 2 a 0, e terá que promover uma virada histórica para ficar com título do Gauchão

A derrota por 2 a 0 para o Inter não condiz com o que foi o jogo do Grêmio na tarde deste sábado, 8, na Arena – ou ao menos na opinião do auxiliar Leandro Desábato. Responsável por suprir a ausência do técnico Gustavo Quinteros à beira do gramado, suspenso pela expulsão contra o Juventude, o argentino entende que o grupo tricolor se portou bem no início e teve outras chances de se recuperar durante o clássico.

Desábato fez questão de pontuar o comprometimento do grupo com a proposta da comissão para o início, mas entende que os gols do Inter, num rápido intervalo de tempo, desestabilizaram o time. “Creio que, nos primeiros minutos, 15, 20 minutos, estávamos bem. O time estava bem, desde atrás”, iniciou.