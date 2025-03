Atlético x América, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h

Este é o jogo de ida da final do Mineiro. Galo atrás do hexa e Coelho buscando um caneco que não ganha desde 2026

Vai começar a decisão! Na tarde deste sábado (8/3), às 16h30, de Brasilia, Atlético e América começam a decidir o Campeonato Mineiro de 2025. O jogo de ida acontece no gramado do Mineirão, com mando de campo do Galo. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a suacobertira a partir das 15h, sob o comando de Ricardo Froede, que também estará na narração.