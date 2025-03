Zuccarello volta ao sub-20 do Vasco, que disputará o Brasileirão da categoria

Além do meia-atacante, outros quatro jovens voltarão a treinar com a base: Paulo Ricardo, Luiz Gustavo, Lyncon e Bruno Lopes

Titular em quatro jogos do Vasco na temporada, o meia Lukas Zuccarello voltou a treinar com o elenco sub-20 do Cruz-Maltino nesta sexta-feira (7). Além dele, Bruno Lopes, Paulo Ricardo, Luiz Gustavo e Lyncon também se reapresentaram aos treinos com a base sob o comando de Matheus Curopos.

Afinal, a equipe se prepara para a disputa do Brasileirão da categoria, que começa na segunda-feira (10). O Vasco, no entanto, estreia apenas na quarta, às 15h (de Brasília), quando visita o América-MG.