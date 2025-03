Vasco promove leilão de camisa rasgada de Vegetti contra o Nova Iguaçu

Dinheiro arrecadado no leilão do uniforme de argentino será destinado à Associação de Moradores da Barreira do Vasco, vizinha a São Januário / Crédito: Jogada 10

O Vasco decidiu promover uma ação social na plataforma “Play For a Cause” e leiloar a camisa rasgada utilizada por Vegetti na vitória sobre o Nova Iguaçu, pela Copa do Brasil. Assim, a arrecadação irá para a Associação de Moradores da Barreira do Vasco, comunidade do entorno do estádio de São Januário. Além disso, a peça contará com o autógrafo do argentino. Vale lembrar que o lance aconteceu aos 17 minutos do primeiro tempo, quando o Cruz-Maltino já vencia por 1 a 0, o gol marcado por Rayan. Na ocasião, o atleta do Carrossel da Baixada derrubou o atacante na área.

