Vasco encerra preparação para enfrentar o Flamengo

O Vasco, enfim, finalizou sua preparação para o clássico decisivo deste sábado (8) contra o Flamengo, pela volta da semifinal do Campeonato Carioca. Nesta sexta-feira (7), o time do técnico Fábio Carille realizou a última atividade preparatória no CT Moacyr Barbosa.

O treinador, no entanto, não tem certeza quanto à participação de Tchê Tchê, que segue recuperação no ligamento do joelho direito. Ele é ausência há duas partidas, visto que não pode atuar contra o Flamengo no jogo de ida, e também contra o Nova Iguaçu, na última quarta (5), pela Copa do Brasil.