Trio do Fluminense treina em separado; entenda

Recuperado de leve miocardite, que o tirou da pré-temporada inteira do Fluminense, o meia Ganso faz recondicionamento para voltar a atuar pelo clube. Lima e Manoel são outros que treinaram em separado nesta sexta-feira (7).

O trio, segundo informações do “ge”, foi ao gramado do CT Carlos Castilho, dando sequência, assim, ao trabalho de recuperação. Ganso é o que mais deve demorar a voltar, já que precisou de repouso absoluto por cinco semanas por conta da miocardite, um problema no coração.