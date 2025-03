Sondado pelo Santos, Rodrigo Villagra é anunciado pelo CSKA, da Rússia

O CSKA, da Rússia, reforçou seu elenco com a chegada do meio-campista argentino Rodrigo Villagra. O jogador de 24 anos teve 50% dos seus direitos econômicos adquiridos junto ao River Plate por quatro milhões de dólares. Na atual cotação, valor que equivale a R$ 23 milhões.

Além do valor fixo, existem bônus de caráter esportivo que podem agregar mais 800 mil dólares (R$ 4,6 milhões) ao valor total da transação. Todavia, essas cláusulas são mantidas em sigilo.

Nos termos do contrato assinado, a validade do acordo está prevista até o fim de 2028. Entretanto, uma cláusula permite prorrogação do vínculo se estenda até dezembro de 2029.

Não bastasse ser a primeira experiência de Rodrigo Villagra na Europa, esse movimento traz tranquilidade ao atleta e seu entorno diante do recente caráter de indefinição que viveu. Isso porque o Grupo Foster Gillett, gerido pelo empresário norte-americano com ligação junto ao Estudiantes, tinha a promessa de comprá-lo para alocá-lo no próprio Pincharrata.

Entretanto, a promessa de aquisição com valor de 11,5 milhões de dólares (R$ 66,3 milhões) não se concretizou e, fora dos planos de Marcelo Gallardo, Villagra treinou em separado. Nesse momento, o Santos chegou a fazer uma sondagem para saber as condições de uma possível proposta, mas o CSKA também apareceu no circuito e a preferência foi para os russos.