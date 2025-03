Meses de duração e mais de 100 testemunhas: médicos de Maradona vão a julgamento na Argentina

Primeira audiência do processo envolvendo a morte do ídolo argentino tem data marcada e acontece em Buenos Aires, na Argentina

Os sete profissionais de saúde que cuidaram de Diego Armando Maradona em seus últimos dias de vida vão a julgamento a partir da próxima terça-feira, 11 de março, no subúrbio de San Isidro, em Buenos Aires. Os médicos são réus na acusação de negligência aos tratamentos do maior ídolo do futebol argentino, morto em novembro de 2020.

Mais de 100 testemunhas irão depor ao longo do julgamento de quatro meses, entre familiares do astro e membros da equipe médica que o acompanharam. O astro necessitou de monitoramento integral nos últimos dias de vida devido à cirurgia no cérebro para retirada de um coágulo sanguíneo.