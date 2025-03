Médico do Flamengo atualiza situação dos lesionados

O médico do Flamengo , Fernando Sassaki, atualizou a situações dos jogadores lesionados em vídeo divulgado pelo clube nesta sexta-feira (7). De acordo com o profissional, quatro atletas seguem se recuperando de lesão, todos já fazendo trabalhos no campo, e dois estão liberados para voltar a atuar neste sábado, às 17h45, contra o Vasco, no jogo de volta da semifinal do Carioca.

Lesionados do Flamengo

Michael: Faz trabalhos na academia e no campo com a fisioterapia. Não tem mais dor.

Cebolinha: Faz trabalho no campo com a fisioterapia, já com uma programação para iniciar trabalho com a preparação física.

Pedro: Segue com a preparação física e já realiza trabalho de transição com toques na bola.

Viña: Apresentou melhora do nível de força. Faz trabalho com a fisioterapia no campo.

Alex Sandro e Juninho: foram aos treinos com o grupo nesta semana, de maneira controlada e supervisionada. Treinaram sem restrições nesta sexta.

Além do retorno do lateral-esquerdo e atacante, o técnico Filipe Luís também pode contar com a volta do zagueiro Danilo. Ele foi poupado do jogo de ida devido a um incômodo muscular, mas já está recuperado.

Por fim, o Flamengo, que venceu o Vasco no jogo de ida por 1 a 0, joga por dois resultados iguais, por conta do título da Taça Guanabara. Assim, pode até perder por um gol de diferença que avançará para a decisão. Quem avançar, vai enfrentar Fluminense ou Volta Redonda. Na partida de ida, o Tricolor, aliás, venceu por 4 a 0, no Maracanã. Agora, duela no Raulino de Oliveira.