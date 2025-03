Libertadores: Corinthians teve briga no vestiário e muita cobrança durante derrota

Elenco do Timão teria se desentendido por conta do desempenho ruim no Equador e precisaram ser acalmados por diretor de futebol

A derrota do Corinthians por 3 a 0 para o Barcelona-EQU , em Guayaquil, pela Libertadores, segue dando o que falar. O desempenho da equipe ainda no primeiro tempo teria desagradado os jogadores que iniciaram um bate-boca ainda nos vestiários. O diretor de futebol, Fabinho Soldado, precisou intervir para acalmar os ânimos.

Um dos mais irritados foi o atacante Memphis Depay. O holandês, aliás, já mostrava tons de descontentamento ainda no gramado, na reta final do primeiro tempo, gesticulando com o banco de reservas. Também em campo, na etapa inicial, Matheuzinho e Breno Bidon bateram boca em tom de cobrança.

As discussões são vistas como ”normais” dentro do clube, já que mostra a gana do elenco em vencer. Além disso, as cobranças são mais com questões de marcação e movimentação dentro de campo. Contudo, esta não é a primeira vez que isto acontece.

”Treta” no Corinthians não é novidade”

Em entrevista ao Poadcast ”PodPah”, o lateral-direito Matheuzinho disse que houve muita cobrança dentro do elenco, após o empate em 1 a 1 com a Universidad Central, da Venezuela, na fase anterior da Libertadores.