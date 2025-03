João Marcelo fala sobre concorrência no Atlético-MG e revela inspiração em Hulk

O Atlético-MG apresentou mais um reforço para a sequência da temporada. Trata-se de João Marcelo, ex-Guarani, que chegou a ser sondado por vários clubes, porém escolheu atuar com a camisa do Galo e assinou contrato até o fim de 2029.

“Um dos motivos que me fizeram vir para cá foi para ganhar desempenho. Do lado desses caras, vou aprender muito. Tudo mudou muito rápido em dois meses. O elenco é sem palavras, time de primeiro mundo, estrutura boa. Esses caras que vão me ajudar bastante”, disse.